За ₴15 000 обіцяв не помічати стихійну торгівлю – судитимуть експосадовця відділу контролю за благоустроєм Дніпровської РДА
За процесуального керівництва прокурорів Київської міської прокуратури скеровано до суду обвинувальний акт щодо колишнього посадовця відділу контролю за благоустроєм Дніпровської РДА за обвинуваченням у вимаганні та одержанні неправомірної вигоди за «дозвіл» на незаконне здійснення стихійної торгівлі та вплив на посадових осіб (ч. 3 ст. 368, ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 369-2 КК України).
Досудовим розслідуванням встановлено, що посадовець через посередника вимагав та отримав майже 15 000 грн за не перешкоджання стихійній торгівлі фруктами та овочами. У разі ж відмови платити підприємця попередили про демонтаж його торгівельних точок.
Посередника за цим епізодом на даний час оголошено у розшук.
Крім того, обвинувачений вже після звільнення з посади, з метою подальшого систематичного отримання грошей від торгівців за вплив на посадових осіб КП «Київблагоустрій» та Департаменту міського благоустрою, які б закривали очі на торгівлю, через посередника знову отримав від підприємця 15 000 грн щомісячної плати.Tweet