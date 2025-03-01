За 500 доларів хабаря слідчому жінку увʼязнили на 4 роки 

Роменський міськрайонний суд Сумської області визнав громадянку винною у домашньому насильстві та передачі неправомірної вигоди.

Про це повідомляє «Судовий репортер» із посиланням на вирок від 21 лютого.

За матеріалами справи, обвинувачена неодноразово психологічно знущалася зі своєї матері і сина – влаштовувала вдома сварки і обзивала їх нецензурними словами. Родичі скаржилися в поліцію і порушницю притягували до адміністративної відповідальності — штрафували, але вона продовжувала робити те саме.

У квітні 2023-го жінці оголосили підозру за домашнє насильство і вона дала слідчому 500 доларів за закриття справи.

У суді обвинувачена підтвердила, що що кричала на своїх рідних. Скандали, на її думку, були нечасто і з тої причини, що мама не давала їй грошей на горілку. Одного разу після сварки намагалася повіситися.

Але вину в дачі хабара вона не визнала. Вона розповіла, що працівник поліції, якого вона вважала другом сімʼї, запропонував їй заробляти гроші, беручи на себе якісь злочини. Одного разу вона відправила посилку якомусь наркоману і поліцейські заплатили їй 700 чи 1000 гривень. Іншим разом їй дали конополю в пачці з-під цигарок коноплі, щоб поліція це вилучила. Вона спочатку не хотіла, але потім погодилась, бо пригрозили, що пришиють гіршу справу. За таку роботу вона отримала 1500 гривень, полікувалася у лікарні і справу закрили.

За версією обвинуваченої, той самий поліцейський запропонував їй дати гроші слідчому за закриття двох епізодів до домашньому насильству. Вона радилась із адвокатом і той радив цього не робити. Але поліцейський переконав її у протилежному. Обіцяв, що буде домашній арешт і взимку її випустять.

Син цієї жінки розповів суду, що мати ніде не працювала і просила в бабусі гроші на горілку, але коштів не було, тому вони сварилися. Коли мамі не дали на горілку, то вона вішалась і довелося викликати швидку. Хлопець пояснив, що найбільше його турбували сварки матері з бабусею. Він за бабусю заступався.

Сусідка, яка знає цю сімʼю дуже давно, підтвердила, що жінка знущається над своїм сином та матірʼю. Кричить так, що всі сусіди не сплять. Вимагає з матері гроші та їжу. Сина називає «дебілом і уродом». Поліцію викликали неодноразово як мати, так і сусіди.

Соціальний працівник була понятою під час слідчої дії. Пила каву неподалік відділку поліції і її запросили бути понятою. У приміщенні поліції за столом сидів слідчий, а напроти обвинувачена, яка говорила, що вона не розуміє української мови і щоб їй наддали перекладача. Потім приїхав адвокат, який зайшов і запитав у жінки, навіщо вона взяла гроші. Адвокат пояснив, що вона вже до нього зверталась і говорила, що їй пропонують дати «взятку» слідчому. Він два тижні тому попереджав її не йти на поводу у поліції і хабара не давати. Жінка нічого не відповідала, сиділа мовчки, схиливши голову, і кивала.

Однак суд вважає, що участь поліцейського в дачі хабара слідчому, окрім показань самої обвинуваченої, нічим не підтверджена. І це не може вважатись провокацією злочину, оскільки поліцейський не наділений правом вирішувати долю кримінального провадження, слідство в якому здійснював слідчий. Ніяких ознак підбурювання з боку слідчого суд не помітив.

Тому суд дійшов висновку, що жінка свідомо й умисно надавала хабар слідчому, щоби він вчинив дії на її користь.

Обвинувачену засудили до 4 років позбавлення волі. На вирок може бути подано апеляцію.

Жінка наразі не під вартою і деякий час була на домашньому арешті.