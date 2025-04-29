За безпідставне оформлення знайомим та родичам соцвиплат на суму понад ₴8,5 млн. судитимуть експосадовиць РДА

Прокурори Дрогобицької окружної прокуратури завершили досудове розслідування та скерували до суду обвинувальний акт щодо двох колишніх службовців одного із управлінь Дрогобицької райдержадміністрації. Їм інкримінують розтрату чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, службове підроблення, підроблення документів та використання завідомо підроблених документів (ч. 3, 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366, ч. 4 ст. 358 КК України).

Слідством встановлено, що обвинувачені, зловживаючи своїм службовим становищем, безпідставно оформили громадянам, серед числа яких їхні родичі та знайомі, соціальні виплати, на які ті не мали права.

Для цього жінки підробили офіційні документи, а саме внесли до них відомості про одинадцятьох громадян, які не мали жодних підстав для одержання відповідної грошової допомоги. У подальшому, ці фальсифіковані документи скеровували у банк і на їх підставі систематично здійснювались соцвиплати.

Встановлено, що таким чином з держбюджету у період з січня 2020 по березень 2024 року було безпідставно виплачено понад 8,5 млн грн.

У ході досудового розслідування, з метою забезпечення відшкодування заподіяних збитків, накладено арешт на майно обвинувачених.

Також, у межах кримінального провадження, пред’явлено цивільний позов до обвинувачених про стягнення матеріальної шкоди на суму понад 8,5 млн грн.

Наразі жінки звільнені із займаних посад.

Досудове розслідування здійснювали слідчі Дрогобицького районного відділу поліції Головного управління Нацполіції у Львівській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Відділ інформаційної політики Львівської обласної прокуратури