За что избиратель в Украине может сесть в тюрьму

На самом деле, украинцы ну очень любят выборы, особенно — местные, так сразу и дерево высадят, и улицы подметут-уберут, и дороги ремонтируются, и окна в подъездах меняются, а теперь — еще и маски на халяву (и классически — гречка).

Кроме денег, которые будущие «народные избранники» вкладывают в нас, «уважаемых избирателей», поплатиться они могут и собственной волей. Но одно НО: собственной волей можете заплатить и вы.

О том, за что это может произойти, рассказали в телеграм канале Адвокат права.

Когда-нибудь читали статью 160 УК Украины?

Немного статистики. За сутки полицейские открыли 25 уголовных производств по фактам нарушений избирательного процесса. Всего в течение суток в полицию поступило 314 заявлений и сообщений, связанных с нарушениями избирательного законодательства. Всего же с 5 сентября территориальные органы Национальной полиции зарегистрировали 5881 сообщение, связанное с избирательным процессом.

Что же нужно знать о статье 160 УК Украины?

Часть 1 статьи 160 УК Украины говорит о «принятии предложения, обещания или получения избирателем … неправомерной выгоды за совершение или несовершение каких-либо действий …». Такие действия наказываются штрафом от трехсот до четырехсот необлагаемых минимумов доходов граждан (5100-6800 грн.) Или исправительными работами на срок до двух лет, или лишением свободы на тот же срок.

То есть, субъектом является тот, КТО ПРИНИМАЕТ!

Заповедь 1. НЕ БЕРИ С РУКИ ГРЕЧКУ депутатскую! Согласитесь, вы за год на такую ​​сумму штрафа гречки не съедите.

Часть 2 статьи 160 УК Украины указывает, что «предложение, обещание или предоставление избирателю … неправомерной выгоды за совершение или несовершение каких-либо действий … — наказываются ограничением свободы на срок до трех лет или лишением свободы на срок от двух до шести лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок пять лет».

Заповедь 2. Здесь уже — делай как хочешь: или вызывай полицию, или процитируй норму УК. Главное: оставайся добропорядочным гражданином!

Что понимать под неправомерной выгодой?

Под неправомерной выгодой следует понимать продукты питания, спиртные напитки и табачные изделия, независимо от их стоимости, а также денежные средства, товары (кроме материалов агитации, определенных законом), услуги, работы, льготы, преимущества, подарочные сертификаты, ценные бумаги, кредиты, лотерейные билеты, другие материальные и нематериальные активы, стоимость которых превышает 0,06 необлагаемого минимума доходов граждан, которые на бесплатной или на других льготных условиях предлагаются, обещаются, предоставляются кандидатам, избирателям, участникам референдума или членам избирательной комиссии, комиссии по референдуму или получаемые указанными лицами.

Поэтому маска / респиратор, что подпадает под категорию «товары», также под табу!

Если думаете, что избирателей не наказывают, вот вам пример из практики.

23 октября 2015 около 20:00 ЛИЦО 1, находясь по своему месту жительства АДРЕС 2, приняло предложение, обещание от студента юридического факультета указанного университета ЛИЦО 3 реализовать свое избирательное право (право голоса) путем голосования 25 октября 2015 во время выборов депутатов Черновицкого городского совета за определенного кандидата в депутаты от политической партии «Родной город» ЛИЦО 2 и получить за это неправомерную выгоду на сумму 250 грн., которая по состоянию на момент совершения преступления превышала 3% размера минимальной заработной платы.

ККС ВСУ определила, что избиратель, который принял предложение, обещание или получил неправомерную выгоду за голосование 25 октября 2015 во время местных выборов, за отдельного кандидата в депутаты Черновицкого городского совета, а именно ЛИЦО 2 от политической партии «Родной город», подлежал уголовной ответственности за преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 160 УК Украины.

Это дело №727 / 5065/17.

Владимир Бернстайн, Информатор