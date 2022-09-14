За державну зраду судитимуть двох поліцейських з Луганщини

Прокурорами Луганської обласної прокуратури направлено до суду обвинувальні акти стосовно двох працівників поліції Луганської області за фактом державної зради (ч. 2 ст. 111 КК України).

Розслідуванням встановлено, що обвинувачені, будучи працівниками правоохоронних органів, в березні 2022 року, перебуваючи на території смт Новопсков Луганської області, тобто на території, тимчасово окупованій військами рф, добровільно вступили до так званого «Новопсковського районного відділу внутрішніх справ МВС ЛНР», де розпочали свою «службу».

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється слідчими Другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Сєвєродонецьку) територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Краматорську, за оперативного супроводу Луганського управління ДВБ Нацполіції України.

Зрадникам загрожує покарання – 15 років увְ’язнення або довічне позбавлення волі, з конфіскацією майна.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України, особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку та встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Луганської обласної прокуратури