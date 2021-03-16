Затримано чоловіка, який ножем поранив киянина та пошкодив два автомобілі

Зловмисник чіплявся до перехожих, бив припарковані авто палицею, а одному із пасажирів наніс удар ножем. Потерпілого з тілесними ушкодженнями госпіталізовано до лікарняного закладу, а правопорушника доставили до поліцейського відділку.

До чергової частини Дніпровського управління поліції надійшло повідомлення про те, що невідомий вдарив чоловіка ножем у спину та втік. На місце події оперативний черговий направив слідчо-оперативну групу та наряди патрульної поліції.

Як з’ясували працівники поліції, невідомий чіплявся до перехожих, провокував їх на конфлікт, а далі пошкодив два автомобілі дерев’яною палицею. На зауваження від водія та пасажира припинити свої дії чоловік не реагував. Коли пасажир одного з авто відвернувся, зловмисник дістав ніж та вдарив його у спину. 35-річного потерпілого медики доставили до лікарняного закладу.

Правоохоронці затримали 38-річного уродженця Черкаської області у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Раніше чоловік вже потрапляв у поле зору правоохоронців.

Слідчим відділом Дніпровського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 3 ст. 296 (Хуліганство) та ч. 1 ст. 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.

Затриманому оголошено про підозру у вчиненні злочинів та судом обрано запобіжний захід – тримання під вартою. За скоєне йому загрожує до восьми років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Києва