Чортківські поліцейські викрили раніше судимого жителя райцентру у крадіжці грошей

За вчинення крадіжки в умовах воєнного стану зловмиснику може загрожувати від 5 до 8 років позбавлення волі.

До співробітників Чортківського районного відділу поліції звернувся 32-річний житель райцентру із заявою про те, що у нього викрали 10 000 гривень та 100 американських доларів.

У ході розшукових заходів оперативники райвідділу встановили особу причетну до протиправного. Це – раніше неодноразово судимий 30-річний житель Чорткова.

Як з’ясувалося, чоловіки проводили час в одній компанії. Зловмиснику вдалося непомітно витягнути з куртки потерпілого гаманець з грошима.

Вирішується питання про оголошення фігуранту підозри у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України та обрання запобіжного заходу

Відділ комунікації поліції Тернопільської області