Чортківські поліцейські викрили раніше судимого жителя райцентру у крадіжці грошей
За вчинення крадіжки в умовах воєнного стану зловмиснику може загрожувати від 5 до 8 років позбавлення волі.
До співробітників Чортківського районного відділу поліції звернувся 32-річний житель райцентру із заявою про те, що у нього викрали 10 000 гривень та 100 американських доларів.
У ході розшукових заходів оперативники райвідділу встановили особу причетну до протиправного. Це – раніше неодноразово судимий 30-річний житель Чорткова.
Як з’ясувалося, чоловіки проводили час в одній компанії. Зловмиснику вдалося непомітно витягнути з куртки потерпілого гаманець з грошима.
Вирішується питання про оголошення фігуранту підозри у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України та обрання запобіжного заходу
Відділ комунікації поліції Тернопільської областіTweet