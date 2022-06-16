На хабарі у 500 доларів за відтермінування мобілізації викрили поліцейського

За процесуального керівництва Рівненської обласної прокуратури на отриманні неправомірної вигоди викрито дільничого інспектора одного із райвідділів ГУ НП в області (ч. 3 ст. 368 КК України).

За версією слідства, правоохоронець вимагав у жителя Сарненщини 500 доларів США за вирішення питання про відтермінування проведення мобілізації до ЗСУ.

Поліцейського затримали 15 червня у Сарнах, після того, як він отримав 18 тис. грн хабаря. Мічені купюри, передані йому у якості неправомірної вигоди, вилучено.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення чоловікові про підозру, обрання запобіжного заходу та відсторонення від займаної посади.

Досудове розслідування проводять слідчі третього слідчого відділу (з дислокацією у м. Рівному) ТУ ДБР, розташованого у м. Хмельницькому.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років, з конфіскацією майна.

Примітка: відповідно до ч.1 ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Рівненської обласної прокуратури