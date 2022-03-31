У столиці на блокпосту правоохоронці вилучили з авто киянина наркотики

За даним фактом розпочато кримінальне провадження. Фігуранту загрожує до десяти років позбавлення волі.

Під час несення служби на одному із блокпостів правоохоронці зупинили авто для перевірки. У ході огляду транспортного засобу поліцейські виявили наркотичні речовини. На місце події прибула слідчо-оперативна група для документування злочину.

Як розповів начальник Шевченківського управління поліції Ігор Падюк, правоохоронці затримали киянина, 1992 року народження, у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України:

«Коли водій проїжджав через один із блокпостів у Шевченківському районі столиці правоохоронці зупинили його для перевірки. У ході огляду іномарки у керманича виявили та вилучили розфасовані наркотики та електронні ваги. За висновком експерта вилучені заборонені речовини – канабіс».

Слідчим відділом Шевченківського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу України – незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів. За процесуального керівництва Шевченківської окружної прокуратури міста Києва слідчі оголосили про підозру затриманому.

Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до десяти років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Києва