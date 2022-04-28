За держзраду судитимуть рівнянина, який передавав інформацію спецслужбі РФ

За процесуального керівництва Рівненської обласної прокуратури до суду скеровано обвинувальний акт стосовно громадянина за фактом державної зради (ч. 1 ст. 111 КК України).

Досудовим розслідуванням встановлено, що рівнянин мав проросійські погляди та діяв з ідеологічних мотивів. З жовтня 2021 року він збирав та за допомогою месенджерів передавав співробітнику правоохоронного органу Російської Федерації інформацію про військові частини на території Рівненської області, транспортні засоби військовослужбовців та рух військової техніки Збройних Сил України.

Обвинуваченого затримали у Рівному у березні 2022 року під час спроби зібрати інформацію про рух залізничних ешелонів з військовою технікою. Наразі він перебуває під вартою.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювали слідчі Управління СБУ в Рівненській області.

Офіс Генпрокурора