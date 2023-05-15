Жінка передавала інформацію про ЗСУ сину, який пов‘язаний з російською агентурою

За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури повідомлено про підозру двом мешканцям м. Вовчанськ у поширенні інформації про переміщення, рух, розташування Збройних Сил України та інших утворених відповідно до законів України військових формувань, вчиненому в умовах воєнного стану (ч. 3 ст. 114-2 КК України).

Досудовим розслідуванням встановлено, що 56-річна жінка збирала інформацію про переміщення та місця базування Сил оборони на території м. Вовчанськ та інших населених пунктів Чугуївського району Харківської області. У подальшому вона передавала дані своєму сину, який нині мешкає у рф та пов’язаний з російськими спецслужбами.

До своєї протиправної діяльності представник країни-агресорки також залучив свого давнього знайомого — 40-річного мешканця м. Вовчанськ.

Обидва підозрюваних корегували ворожі удари по українським позиціям. Дані вони передавали через мобільний зв‘язок, тому що представник рф перед переїздом на територію держави-агресора тривалий час мешкав у Вовчанську та добре орієнтувався на місцевості.

Правоохоронці затримали чоловіка та жінку в порядку ст. 208 КПК України. За клопотанням прокурора обом підозрюваним обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

Досудове розслідування та оперативний супровід — Управління СБУ в Харківській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Харківська обласна прокуратура