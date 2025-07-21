За дії сексхарактеру стосовно 16-річної доньки 6 років увʼязнення отримав житель Запоріжжя

Ювенальні прокурори Дніпровської окружної прокуратури м. Запоріжжя довели в суді вину місцевого мешканця, який вчинив сексуальне насильство щодо своєї 16-річної доньки (ч. 3 ст. 153 КК України).

Чоловіка засуджено до 6 років позбавлення волі.

Доведено, що в липні 2023 року раніше судимий за злочини проти статевої свободи та недоторканості місцевий житель, користуючись довірою колишньої співмешканки, запросив їх спільну дитину на прогулянку до парку. Залишившись там із 16-річною донькою на одинці, вчинив стосовно неї дії сексуального характеру.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювали слідчі відділення поліції № 5 3апорізького РУП ГУНП в Запорізькій області.

Запорізька обласна прокуратура