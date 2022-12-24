За добу шахраї видурили більше 800 000 гривень у трьох жителів Конотопського району

У поліції відкрили кримінальні провадження за даними фактами та ведуть пошуки зловмисників.

Вчора до поліції звернувся 61-річний кролевчанин та повідомив, що став жертвою шахраїв. Чоловік розповів, що йому на мобільний телефон надійшло повідомлення з рекламною пропозицією щодо продажу генераторів за приємною ціною. Зв’язавшись з продавцем, потерпілий замов генератор та оплатив повну вартість товару, а це 176 960 гривень. Через деякий час чоловік вирішив замовити ще один генератор, але більшої потужності, заплативши за ще не отриманий товар 624 900 гривень. Але так і не отримав жодного з генераторів до цього часу.

А 24-річна жителька с. Заболотне, що на Кролевеччині, знайшовши оголошення в Інтернеті, замовила дрова. Заплативши 8 000 гривень за товар, так його і не отримала.

Отримавши повідомлення про оформлення матеріальної допомоги, 52-річна конотопчанка перейшла за вказаним посиланням. Виконавши всі інструкції на сайті, жінка перевірила свій рахунок та виявила відсутність 30 000 гривень на своєму картковому рахунку.

Поліція наголошує: будьте обережними під час Інтеренет-покупок, адже за кожною привабливою ціною, особливо нижче ринкової, ховаються шахраї. Не переходьте за підозрілими посиланнями, які надходять вам у повідомленнях, тому що зазвичай такі сайти є двійниками відомих нам Інтернет-сторінок.

Відділ комунікації поліції Сумської області