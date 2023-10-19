за «дрифт» перед портретами полеглих героїв судитимуть жителя рівненського району

За хуліганські дії 21-річному обвинуваченому може загрожувати до п’яти років обмеження волі.

Нагадаємо, подія мала місце у вересні цьогоріч на вулиці Соборній у Рівному.

У рамках досудового розслідування поліцейські встановили, що 21-річний водій легковика «Ford Mustang» на проїзній частині навпроти розташованої вуличної інсталяції «Ціна Незалежності», де встановлені портрети полеглих Героїв, із мотивів явної неповаги до суспільства, що супроводжувалося особливою зухвалістю та винятковим цинізмом, здійснив керований занос автомобіля, чим грубо порушив громадський порядок.

Патрульні поліцейські склали на нього адміністративний матеріал, а дізнавачі Рівненського РУП за фактом хуліганства внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 296 КК України.

Зібравши достатньо доказів, за процесуального керівництва окружної прокуратури зловмиснику повідомили про підозру та скерували матеріали кримінального провадження із обвинувальним актом на розгляд суду.

Відділ комунікації поліції Рівненської області