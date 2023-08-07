За фактом загибелі дитини на пляжі у селі Фонтанка-2 розпочато два кримінальні провадження

До Єдиного реєстру досудових розслідувань слідчі внесли відомості за п. 2 ч. 2 ст. 115 та ст. 166 Кримінального кодексу України.

Попередньо встановлено, що хлопчик зранку прийшов на пляж разом з мамою, старшим братом, тіткою та двоюрідною сестрою. Родина відпочивала на березі, коли стався зсув ґрунту. 10-річний хлопчик отримав ушкодження, несумісні з життям.

Раніше сім’я загиблого у поле зору поліції та соціальних служб не потрапляла.

За фактом трагічної події правоохоронці розпочали провадження за п. 2 ч. 2 ст. 115 з позначкою «нещасний випадок з малолітньою дитиною» та ст. 166 (злісне невиконання обов’язків по догляду за дитиною або за особою, щодо якої встановлена опіка чи піклування) Кримінального кодексу України.

Триває слідство. Встановлюються повні обставини події.

ГУ Національної поліції в Одеській області