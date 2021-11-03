За хабар судитимуть «впливового» співробітника ДСНС

Обласною прокуратурою затверджено та направлено до суду обвинувальний акт стосовно співробітника ДСНС за фактом одержання неправомірної вигоди для себе за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави (ч. 2 ст. 369-2 КК України).

За інформацією начальника відділу обласної прокуратури Олександра Цимбалістенка, досудовим розслідуванням встановлено, що співробітник одного з відділів Головного управління ДСНС України в Харківській області одержав від представника товариства з обмеженою відповідальністю 20 тис. грн.

За вказану суму посадовець обіцяв, що він вплине на уповноважених осіб ГУ ДСНС в Харківській області, щоб останні не вживали заходів реагування на порушення вимог законодавства у сфері цивільного захисту, пожежної та техногенної безпеки при реконструкції нежитлової торгівельно-офісної будівлі, розташованої по вул. Університетській у м. Харкові.

Відразу після одержання 20 тис. грн правоохоронці затримали вказаного чоловіка в порядку ст. 208 КПК України.

Того ж дня затриманому повідомлено про підозру.

Наразі обвинувальний акт стосовно підозрюваного направлено до Московського районного суду м. Харкова.

Досудове розслідування проводили слідчі Другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Харкові) Територіального управління ДБР, розташованого у м. Полтаві, оперативний супровід здійснювали співробітники Управління Служби безпеки України в Харківській області.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу від двох тисяч до п’яти тисяч п’ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавлення волі на строк від двох до п’яти років.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Харківської обласної прокуратури