За хабар у 630 тис. гривень судитимуть мера міста на Чернігівщині

Київською міською прокуратурою скеровано до суду обвинувальний акт стосовно голови однієї з об’єднаних територіальних громад Чернігівської області, викритого на вимаганні та одержанні 630 тис. гривень неправомірної вигоди (ч. 4 ст. 368 КК України).

Згідно з матеріалами слідства, голова ОТГ вимагав від підприємця-переможця тендеру неправомірну вигоду у сумі 630 тис. гривень за безперешкодне укладення договору на виконання робіт щодо капітального ремонту відкритого стадіонного комплексу та підписання актів виконаних робіт.

У листопаді 2020 року посадовця затримали на «гарячому» під час одержання ним неправомірної вигоди.

Викрито корупційний злочин прокурорами спільно зі слідчими Територіального управління ДБР, розташованого у м. Києві та ВБКОЗ УСБУ в Чернігівській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Київська міська прокуратура