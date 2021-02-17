Безпідставне збільшення ціни на поставку товару на понад ₴44 млн. — позов направлено до суду

Харківською місцевою прокуратурою № 3 до господарського суду Харківської області подано позовну заяву в інтересах держави в особі Фонду державного майна України до державного підприємства та товариства з обмеженою відповідальністю про визнання недійсними додаткових угод до договору поставки.

Як повідомив керівник місцевої прокуратури Руслан Скуратович, встановлено, що на початку 2020 року між державним підприємством та товариством з обмеженою відповідальністю, яке є постачальником металу та металевої продукції, укладено договір поставки товару на загальну суму 82 млн грн.

У подальшому, в березні 2020 року, ТОВ-постачальник металу надало державному підприємству лист торгово-промислової палати щодо підняття ціни виробниками металопрокату. На підставі цього між державним підприємством та ТОВ протягом квітня-грудня 2020 року укладено 4 додаткові угоди по договору, згідно з якими ціна на поставку товару збільшилась на понад 44 млн грн.

Встановлено, що укладання додаткових угод відбулось із порушенням норм законодавства, без належного обґрунтування підвищення цін на ринку.

Необхідність представництва місцевою прокуратурою інтересів держави в суді зумовлено невжиттям Фондом державного майна України, як суб’єктом управління вищевказаного державного підприємства, заходів на усунення вказаних порушень законодавства.

Пресслужба Харківської обласної прокуратури