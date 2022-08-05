За ініціативи СБУ в АРМА передано ще майже на ₴500 млн. арештованих активів

Служба безпеки України ініціювала накладення арешту та передачу в управління Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА) грошових коштів та майна на загальну суму близько 500 млн грн.

Ці кошти належали одному із сільськогосподарських товариств України, яке було перереєстровано у незаконно створених органах «лнр». Засновник намагався вивести кошти цього підприємства, які були розміщені на рахунках одного з банків в Україні.

Завдяки втручанню СБУ цьому вдалося запобігти, а на кошти та майно – накладено арешт і передано в АРМА.

Наразі триває досудове розслідування за фактами привласнення майна та колабораційної діяльності (ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 111-1 КК України).

Заходи з викриття та припинення схеми проводили співробітники Головного управління контррозвідувального забезпечення об’єктів критичної інфраструктури та протидії фінансуванню тероризму ДЗНД СБУ за процесуального керівництва Подільської окружної прокуратури міста Києва.

СБУ