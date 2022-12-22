За колабораціонізм судитимуть двох експосадовців з Луганщини

Прокурори Сватівської та Щастинської окружних прокуратур направили до суду обвинувальні акти стосовно двох громадян України за фактами колабораційної діяльності (ч. 5 ст. 111-1 КК України).

Слідством встановлено, що 61-річний уродженець Білгородської області рф на початку березня 2022 року, перебуваючи на посаді завідуючого господарством Білокуракинської селищної ради Сватівського району Луганської області, вступив в злочинну змову з представниками окупаційної влади. У подальшому фігурант приступив до виконання обов’язків начальника адміністративно-господарського відділу так званої «Адміністрації Білокуракинського району лнр».

Інший обвинувачений – 64-річний громадянин України, ексначальник одного з відділів Щастинської райдержадміністрації, у квітні 2022 року добровільно зайняв посаду та приступив до виконання обов’язків начальника так званого «відділу благоустрою адміністрації м. Щастя лнр».

Чоловіки співпрацюють з представниками органів окупаційної влади рф, сприяють їм в незаконному захопленні державної влади та території України з метою подальшого становлення та легалізації на тимчасово окупованій території Луганської області так званої «лнр».

На займаній посаді псевдокерівники виконують організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функцій у незаконному органі влади, створеному на тимчасово окупованій території України.

За протиправні дії особам загрожує покарання – до 10 років ув’язнення з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до 15 років та з можливою конфіскацією майна.

Досудове розслідування у кримінальних провадженнях здійснювалось слідчими 3 управління ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Луганської обласної прокуратури

(за матеріалами Сватівської та Щастинської

окружних прокуратур)