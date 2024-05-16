За крадіжку і шахрайство рецидивіст відправиться за ґрати ще на 8 років

За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Слобідської окружної прокуратури м. Харкова суд визнав винним 37-річного чоловіка у грабежі, вчиненому в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 186 КК України), та в шахрайстві (ч. 2 ст. 190 КК України). Йому призначено покарання у виді 8 років позбавлення волі.

Прокурори довели, що харків’янин, який раніше вже неодноразово мав проблеми із законом та притягався до кримінальної відповідальності за корисливі злочини, під час іспитового строку вкотре порушив закон.

У січні 2023 року зловмисник, перебуваючи в приміщенні магазину, вступив у розмову з раніше незнайомим чоловіком, у ході якої під вигаданим приводом взяв у нього мобільний телефон нібито тимчасово. Насправді ж зловмисник не збирався повертати чуже майно і втік.

Ще однією жертвою чоловіка стала жінка. У жовтні того ж року на вулиці біля одного із супермаркетів зловмисник витягнув телефон із сумки потерпілої. На її крики та вимоги зупинитися грабіжник не відповів і покинув місце злочину.

Встановлено, що телефони чоловік у подальшому перепродавав, заробляючи таким чином на життя.

Під час судового розгляду обвинувачений повністю визнав свою вину.

Обвинувальний вирок виніс Червонозаводський районний суд м. Харкова. Наразі триває строк на апеляційне оскарження.

Харківська обласна прокуратура