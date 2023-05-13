За махінації з відумерлою спадщиною у столиці затримано злочинну групу

Прокурорами Київської міської прокуратури спільно із працівниками ДВБ Національної поліції України затримано трьох осіб за підозрою у заволодінні правами на житлові квартири за підробленими документами (ч. 4 ст. 190 КК України).

За версією сторони обвинувачення, групу правопорушників очолювала 48-річна жінка, яка підшукувала квартири, власники яких померли та спадкоємці не вступили в спадщину, та які мали б бути передані у комунальну власність як відумерла спадщина. Свою протиправну діяльність вони здійснювали під виглядом надання послуг агентства нерухомості, виготовлення технічної документації тощо.

Спільник організаторки підшукував осіб, які за грошову винагороду погоджувались стати формальними власниками таких квартир. Чоловік раніше неодноразово попадав у поле зору правоохоронних органів. На цей час одне з кримінальних проваджень стосовно нього за аналогічними фактами розглядається Шевченківським районним судом міста Києва, ще одне перебуває на стадії досудового розслідування.

Домовившись з підставними особами, зловмисники виготовляли підроблені документи, на підставі яких проводили державну реєстрацію речових прав на обʼєкти нерухомості.

У четвер, 11.05.2023, під час спроби заволодіти квартирою в Оболонському районі міста Києва підозрюваних затримали під час передачі фіктивних документів державному реєстратору.

Наразі вказаним особам повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, вирішується питання про обрання запобіжних заходів.

Слідчі дії тривають.

Перевіряється інформація щодо протиправного заволодіння учасниками групи іншими обʼєктами нерухомості на території міста Києва та Київської області, а також можливої причетності до вказаної схеми посадових осіб.

Санкція інкримінованої статті передбачає до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Київська міська прокуратура