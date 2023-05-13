За махінації з відумерлою спадщиною у столиці затримано злочинну групу

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Прокурорами Київської міської прокуратури спільно із працівниками ДВБ Національної поліції України затримано трьох осіб за підозрою у заволодінні правами на житлові квартири за підробленими документами (ч. 4 ст. 190 КК України).

За версією сторони обвинувачення, групу правопорушників очолювала 48-річна жінка, яка підшукувала квартири, власники яких померли та спадкоємці не вступили в спадщину, та які мали б бути передані у комунальну власність як відумерла спадщина. Свою протиправну діяльність вони здійснювали під виглядом надання послуг агентства нерухомості, виготовлення технічної документації тощо.

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Спільник організаторки підшукував осіб, які за грошову винагороду погоджувались стати формальними власниками таких квартир. Чоловік раніше неодноразово попадав у поле зору правоохоронних органів. На цей час одне з кримінальних проваджень стосовно нього за аналогічними фактами розглядається Шевченківським районним судом міста Києва, ще одне перебуває на стадії досудового розслідування.

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Домовившись з підставними особами, зловмисники виготовляли підроблені документи, на підставі яких проводили державну реєстрацію речових прав на обʼєкти нерухомості.

У четвер, 11.05.2023, під час спроби заволодіти квартирою в Оболонському районі міста Києва підозрюваних затримали під час передачі фіктивних документів державному реєстратору.

Наразі вказаним особам повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, вирішується питання про обрання запобіжних заходів.

Слідчі дії тривають.

Перевіряється інформація щодо протиправного заволодіння учасниками групи іншими обʼєктами нерухомості на території міста Києва та Київської області, а також можливої причетності до вказаної схеми посадових осіб.

Санкція інкримінованої статті передбачає до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Київська міська прокуратура

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