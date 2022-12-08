Високопосадовця податкової Житомирщини затримали під час отримання ₴200 тис. хабаря

Працівники ДБР за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора затримали під час отримання хабаря заступника начальника одного з управлінь Державної податкової служби в Житомирській області. Посадовець опікувався надходженням до бюджету акцизного збору з певної групи товарів.

Податківець вимагав гроші у приватного підприємця за не притягнення його до адміністративної відповідальності. Гроші підприємець мав заплатити за те, що податківці «заплющать очі» на порушення норм податкового законодавства, виявлені під час перевірки підприємства.

ДБР затримало посадовця під час отримання 200 тисяч гривень неправомірної вигоди.

Досудове розслідування триває.

Кримінальне провадження відкрито за статтею одержання неправомірної вигоди службовою особою, яка займає відповідальне становище, поєднаному з вимаганням (ч. 3 ст. 368 КК України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років з конфіскацією майна.

Державне бюро розслідувань