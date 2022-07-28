За матеріалами СБУ в управління держави передано арештовані активи на суму близько ₴15 млрд.

Упродовж цього тижня за матеріалами Служби безпеки до Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА) передано арештовані активи на близько 15 млрд грн.

Зокрема, в управління держави перейшли: 80 майнових комплексів (санаторії, спортивні установи тощо) у різних регіонах орієнтовною вартістю 7 млрд грн., які були незаконно виведені з державної власності і передані на баланс профспілок України; активи 19 українських компаній, які контролювались російськими корпораціями «Ростех», «Роснефть», «Газпром», «РусАл», «Росатом», «Група ГМС», «Татнефть» та російськими банками на загальну суму понад 7,75 млрд грн, а також тисячі закріплених за ними об’єктів нерухомого та рухомого майна на сотні мільйонів гривень.

Активи з російськими бенефеціарами було арештовано в рамках кримінального провадження за фактом підготовки, планування та введення росією агресивної війни проти України.

Що стосується майна, яке перебувало на балансі Федерації профспілок України, то за інформацією кібердепартаменту СБУ, з 1992 року по теперішній час посадовці Федерації незаконно відчужили 80 курортно-оздоровчих, спортивних та інших державних комплексів. Це робилося шляхом заниження ринкової вартості об’єктів та здійснення покупцем мінімальної офіційної оплати без погодження з Фондом державного майна.

Такі схеми завдавали збитків державі в особливо великих розмірах.

До АРМА за ініціативи СБУ передані такі об’єкти як: готелі «Турист» та «Дружба» у Києві; санаторій «Жовтень» у Конча-Заспі, одеський санаторій «Куяльник», «Моршинський» у Львівській області та «Поляна» на Закарпатті; спортивні комплекси, зокрема будівля, в якій розташований Kyiv Sport Club.

Триває досудове розслідування, щоб встановити всі обставини правопорушень і притягнути винних до відповідальності.