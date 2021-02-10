За межі України видворили «авторитета» на прізвисько «Гоча»

Упродовж п’яти років йому заборонений в’їзд на територію України.

Вчора, 9 лютого, працівники Департаменту міграційної поліції спільно з Департаментом стратегічних розслідувань Нацполіції та представниками Державної міграційної служби забезпечили виконання рішення суду про видворення з України іноземного кримінального «авторитета» на прізвисько «Гоча».

Громадянин Грузії нелегально потрапив в Україну та переховувався в одному з населених пунктів Дніпропетровської області, де його і затримали. За інформацією правоохоронців, 60-річний іноземець активно намагався встановити зв’язок із місцевим криміналітетом, аби брати участь в організації та координації скоєння кримінальних правопорушень.

Відтак вчора правоохоронці доставили іноземця до порту міста Чорноморськ, звідки він був видворений за межі держави. Упродовж п’яти років йому заборонений в’їзд до України.

Управління комунікації Національної поліції України

(за матеріалами Департаменту міграційної поліції)