Екс-голову Полтавської ОДА підозрюють в отриманні великого хабаря – 176 000 євро та автомобіля

Національне антикорупційне бюро України оголосило підозру колишньому голові Полтавської обласної державної адміністрації (ОДА) в отриманні великого хабара у вигляді 176 000 євро та люксового автомобіля.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Виходячи з інформації САП, справа стосується епізоду 2017 року, коли Полтавську ОДА очолював Валерій Головко.

За даними слідства, він за сприяння першого заступника та радника отримав від бізнесмена 176 000 євро, що на той момент становило понад 5 млн гривень. За ці гроші він обіцяв забезпечити перемогу потрібних компаній у державних закупівлях. Вони стосувалися обслуговування доріг місцевого значення за рахунок обласного бюджету.

Однак у листопаді 2017 року підозрюваний повторно запросив хабар і в грудні отримав автомобіль люкс-класу вартістю понад 7,5 млн гривень, як подарунок на свій день народження.

Крім того, у січні 2018 року він нібито зайняв у цього ж бізнесмена ще 85 000 євро (близько 3 млн гривень на момент отримання) і досі не повернув близько 1,7 млн. гривень. Дії колишнього голови Полтавської ОДА кваліфіковані як отримання неправомірної вигоди та шахрайство. Двох інших осіб – як пособництво.

“Наразі вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжних заходів”, – додали в САП.

Нагадаємо, у лютому 2019 року у цій справі відбувалися обшуки у Полтавській ОДА. Зокрема, слідчі мали питання щодо компанії “Алві Роуд”, яка отримала гроші на обслуговування доріг, але робіт не виконувала. Передбачалося, що її представники дали хабар владі Полтавщини за перемогу у тендері.