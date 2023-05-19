шахраював з підписниками: одеські кіберполіцейські викрили адміністратора telegram-каналу з продажу електронних сигарет

Наразі поліцейські встановили шістьох потерпілих, які перерахували «продавцеві» кошти за товар, але не отримали його. Разом з тим, на віртуальну крамницю були підписані більше трьох тисяч людей. Тож правоохоронці продовжують встановлювати, хто ще скористався послугами фігуранта.

Кіберполіцейські отримали оперативну інформацію щодо шахрайського Telegram-каналу, адміністратори якого пропонували громадянам електронні сигарети по 500-550 гривень на умовах передоплати, але після отримання грошей блокували покупців, не виконуючи взяті на себе зобов’язання з пересилки товару.

Реалізувавши дані відомості, правоохоронці встановили, що за махінаціями у віртуальному просторі стоїть житель Одеси, неодноразово судимий за крадіжки та грабежі. Зі слідчими відділу поліції № 1 Одеського районного відділу поліції було проведено обшуки за місцем мешкання фігуранта і вилучено комп’ютерну та телефонну техніку, банківські картки й інші речі, що становлять інтерес для слідства.

Наразі правоохоронці встановили шістьох громадян, які скористалися послугами зловмисника, замовивши у нього електронні сигарети і надіславши за них передоплату. Однак підписників у чоловіка більше трьох тисяч, і хто ще з них втратив гроші та в якій сумі вимірюються збитки, завдані громадянам, поліцейські будуть встановлювати під час слідства.

На підставі наявної доказової бази, яку зібрали правоохоронці, слідчі під процесуальним керівництвом Малиновської окружної прокуратури міста Одеси повідомили правопорушнику про підозру у заволодінні чужим майном шляхом обману, вчиненому повторно, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки. Цей злочин кваліфікується за частиною 3 статті 190 Кримінального кодексу України і карається позбавленням волі на строк від трьох до восьми років.

Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави розміром 134 тисячі гривень. Слідство триває.

Вкотре закликаємо громадян бути обачнішими і не купувати товар у неперевірених продавців по передоплаті. Якщо ж ви стали жертвами подібних шахрайських схем, не зволікайте і повідомляйте до поліції.

ГУ Національної поліції в Одеській області