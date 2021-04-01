Судитимуть прокурора за заволодіння речовими доказами – 6000 дол США та 5000 грн
Генеральною інспекцією Офісу Генерального прокурора скеровано до суду обвинувальний акт стосовно прокурора Офісу Генпрокурора за заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою службовим становищем, вчинене у великих розмірах (ч. 4 ст. 191 КК України).
В ході досудового розслідування встановлено, що прокурор Офісу Генерального прокурора, перебуваючи на посаді слідчого прокуратури м. Києва, у 2014 – 2015 роках заволодів грошовими коштами в сумі 6000 дол США та 5000 грн, які були визнані речовими доказами у кримінальному провадженні, в якому він здійснював досудове розслідування.
Підтримання публічного обвинувачення у кримінальному провадженні забезпечуватимуть прокурори Генеральної інспекції Офісу Генерального прокурора, досудове розслідування здійснювали слідчі Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань.
Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.Tweet