СБУ оголосила підозру пропагандистці з Херсона, яка обралася до окупаційної «думи»

Управління Служби безпеки України у Херсонській області повідомило про підозру у колабораціонізмі та глорифікації ворога працівниці окупаційного телеканалу “Таврія” Юлії Сипко.

Текст підозри опублікований на сайті Офісу Генерального прокурора України.

Влітку вона вже отримувала підозру за пропагандистську роботу. Відтоді Сипко встигла обратися до окупаційної “Думи Херсонської області” від партії “Єдина Росія”.

За даними СБУ, влітку 2023 року підозрювана взяла участь у праймеріз “Єдиної Росії”, а восени брала участь у псевдовиборах до так званої “Херсонської обласної думи” від російської правлячої партії. За результатами псевдовиборів вона отримала мандат “депутатки”.

Під час так званої передвиборчої гонки Сипко дарувала мешканцям тимчасово окупованих територій медичні засоби.

СБУ повідомила фігурантці про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

ч.3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікція її учасників);

ч.5 ст. 111-1 (колабораційна діяльність).

До повномасштабного вторгнення Юлія Сипко працювала у Херсонській обласній державній адміністрації. Восени 2022 року під час евакуації з Херсона, разом із росіянами, потрапила під обстріл біля Антонівського мосту. У окупантів вона займає посаду програмної директорки телеканалу “Таврия”.