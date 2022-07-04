За нанесення тяжких тілесних ушкоджень на Дніпропетровщині затримали 24-річного чоловіка

Нападник ледь не до смерті побив місцевого жителя та заволодів його велосипедом.

29 червня поліцейські міста Покрова отримали інформацію, що до реанімаційного відділення лікарні з тяжкими тілесними ушкодженнями доставлено 42-річного чоловіка.

Було встановлено, що травми потерпілий отримав на березі річки Базавлук. Під час сварки 24-річний чоловік завдав містянину тілесні ушкодження, після чого забрав його велосипед та втік. Вже наступного дня поліцейські затримали підозрюваного – ним виявився раніше судимий житель Донецької області. Викрадений велосипед, який зловмисник встиг продати, розшукали та повернули родині потерпілого.

1 липня слідчим за погодженням із окружною прокуратурою зловмиснику вручили повідомлення про підозру за ч.1 ст. 121 Кримінального кодексу України (умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років. Також йому оголошено підозру за ч.4. ст.186 Кримінального кодексу України (грабіж) Досудове розслідування триває. Підозрюваному обрано запобіжний захід – тримання під вартою.

Відділ комунікації поліції Дніпропетровської області

за матеріалами Нікопольського РУП