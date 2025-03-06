За напад на дітей з металевою трубою судитимуть жителя Сумщини

Білопільським відділом Сумської окружної прокуратури затверджено та направлено до суду обвинувальний акт стосовно 32-річного чоловіка, який напав на дітей з металевою трубою.

Слідством встановлено, що подія сталась 27 грудня 2024 року в одному з селищ Сумського району. Побачивши на вулиці трьох дітей, обвинувачений підійшов до них, розмахуючи металевою трубою. Двом старшим вдалось втекти, а от молодшого нападник ударив по голові. 13-річний підліток отримав забійну рану.

Дії обвинуваченого кваліфіковано за ч. 4 ст. 296 (хуліганство, а саме, грубе порушення громадського порядку з мотивів явної неповаги до суспільства, що супроводжується особливою зухвалістю, вчиненому із застосуванням іншого предмета, заздалегідь заготовленого для нанесення тілесних ушкоджень) КК України.

За скоєне йому загрожує позбавлення волі на строк від трьох до семи років.

Досудове розслідування завершено слідчими відділення поліції Nº1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області під процесуальним керівництвом прокуратури.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Сумська обласна прокуратура