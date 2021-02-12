За напад на жінку, рецидивіст може повернутися за ґрати ще на 10 років

Згурівським відділом Бориспільської місцевої прокуратури затверджено та скеровано до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні відносно раніше судимого мешканця Згурівської селищної територіальної громади, за фактом розбійного нападу (ч.2 ст.187 КК України).

За даними слідства 18 січня цього року на автодорозі між смт. Згурівка та с.Червоний Відділок Броварського району 29-річний зловмисник, який лише у жовтні 2020 року звільнився з місць позбавлення волі, де відбував покарання за вчинення розбійного нападу, напав на жінку. Погрожуючи ножем, грабіжник відібрав усі наявні у потерпілої грошові кошти та залишив місце пригоди.

На даний час досудове розслідування у вказаному провадженні завершено. Обвинувальний акт скеровано до суду для розгляді по суті. Обвинувачений чекає суду під вартою.

Примітка: Відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Київської обласної прокуратури