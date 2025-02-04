За неодноразове умисне невиконання судового рішення нахабному водію загрожує до 8 років ув’язнення

Згідно з рішенням суду фігурант був позбавлений права керувати транспортними засобами, проте він неодноразово нехтував забороною та продовжував сідати за кермо без документів.

У ході досудового розслідування слідчі поліції встановили, що 34-річного жителя Кременця у 2023 році було засуджено до випробувального терміну за скоєння ДТП. Також суд позбавив його права керувати транспортними засобами терміном на 10 років за вчинення адміністративного правопорушення, передбаченого ст. 130 КУпАП (керування транспортними засобами у стані алкогольного сп’яніння). Проте, незважаючи на це, чоловік продовжував ігнорувати судову заборону.

Упродовж минулого року поліцейські задокументували кілька фактів керування транспортними засобами попри заборону суду.

Слідчі поліції повідомили фігуранту про підозру за ч. 3 ст. 382 Кримінального кодексу України (умисне невиконання судового рішення особою, раніше судимою за злочин). Санкція статті передбачає від трьох до восьми років позбавлення волі.

Також суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Триває досудове розслідування.

Відділ комунікації поліції Тернопільської області