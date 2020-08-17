На Донеччині жінка намагалася продати немовля

Жінка мала намір продати свою новонароджену дитину, а на отримані гроші купити квартиру і автомобіль.

Співробітники управління боротьби зі злочинами, пов’язаними з торгівлею людьми, спільно з детективами слідчого управління, бійцями роти поліції особливого призначення за процесуальним керівництвом обласної прокуратури інсценували продаж та врятували життя маленького хлопчика. Зловмисницю затримали під час передачі дитини «покупцю».

До співробітників поліції Донеччини надійшла інформація про породіллю, яка хоче продати свою дитину, а якщо «покупець» не знайдеться – позбутися її.

Правоохоронці встановили: будучи вагітною, жінка не збиралася залишати дитину в сім’ї. Породілля підшукувала потенційних клієнтів та планувала продати немовля за 400 000 гривень.

Правоохоронці розробили спеціальну операцію, аби попередити продаж дитини. Під час документування злочину поліцейські провели чотири зустрічі «покупців» із породіллю, в ході яких була визначена сума за дитину, підтверджена розпискою, та обумовлений порядок передачі новонародженого.

12 серпня жінка народила хлопчика. А сьогодні, 17 серпня, правоохоронці провели інсценування «купівлі немовляти» . 20-річна породілля зустрілася з підставним продавцем і отримала гроші за дитину. Затримали жінку під час передачі дитини «новій родині».

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 149 (Торгівля людьми) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 8 до 15 років з конфіскацією майна або без такої.

Наразі з новонародженим все добре, йому нічого не загрожує. Співробітники ювенальної превенції тимчасово передали хлопчика лікарям.

Відділ комунікації поліції Донецькій області