Жінці повідомлено про підозру в пособництві шахрайському заволодінню земельною ділянкою

Земельною ділянкою площею понад 1,5 гектара заволоділи за підробленим рішенням Київської міської ради. Наразі землю повернуто у власність територіальної громади столиці.

Працівники Департаменту захисту інтересів суспільства і держави зі слідчими Деснянського управління поліції ГУНП в місті Києві за процесуального керівництва Деснянської окружної прокуратури міста Києва викрили групу осіб, які шахрайським шляхом заволоділи земельною ділянкою в столиці.

Під час досудового розслідування поліцейські встановили, що у 2018 році група осіб за фіктивним рішенням Київської міської ради привласнила земельну ділянку площею понад 1,5 га, що належала територіальній громаді міста Києва. Її вартість становить понад 1,7 млн грн.

Наразі учасниці групи повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України. За пособництво у шахрайському заволодінні майном в особливо великих розмірах фігурантці загрожує до 12-ти років ув’язнення.

За позовом Деснянської окружної прокуратури міста Києва земельну ділянку повернуто у власність територіальної громади міста Києва.

Управління комунікації Національної поліції України