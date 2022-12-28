Експравоохоронець пропонував «купити» довідку про непридатність до військової служби за $2 000

За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури до суду скеровано обвинувальний акт стосовно працівника правоохоронного органу за фактом одержання неправомірної вигоди для себе за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на функції держави (ч. 2 ст. 369-2 КК України).

Досудовим розслідуванням встановлено, що у липні 2022 року до працівника районного управління поліції ГУНП в Донецькій області звернувся місцевий мешканець з приводу оформлення дозволу на травматичну зброю. У ході розмови поліцейський дізнався, що чоловік є учасником бойових дій, але наразі службу в армії не проходить. Розуміючи, що є змога «підзаробити», правоохоронець натякнув співрозмовнику, що за 2 000 доларів США може допомогти в отриманні довідки про зняття його з військового обліку як нібито непридатного за станом здоров’я, аби чоловіка не мобілізували.

За сприянням у вирішенні цього питання правопорушник звернувся до співробітника одного з відділів територіального центру комплектування та соціальної підтримки, матеріали стосовно якого виділені в окреме провадження.

Під час передачі громадянину зазначеної довідки правопорушників затримали.

Наразі обвинуваченого звільнено з правоохоронного органу.

Досудове розслідування здійснювалось слідчими ТУ Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Краматорську.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з конфіскацією майна.

Примітка відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Відділ інформаційної політики Донецької обласної прокуратури