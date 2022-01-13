За невнесення до декларації $78 000 судитимуть патрульного на Чернігівщині

За процесуального керівництва Чернігівської обласної прокуратури до суду скеровано обвинувальний акт стосовно працівника поліції за фактом декларування недостовірної інформації (ч. 1 ст. 366-2 КК України).

За даними слідства, у березні 2021 року лейтенант поліції батальйону Управління патрульної поліції в Чернігівській області умисно вніс недостовірні відомості до щорічної декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, в порушення вимог Закону України «Про запобігання корупції».

Встановлено, що у листопаді 2020 року поліцейський позичив 78 000 доларів США власнику одного із фермерських господарств області.

На даний час Новозаводський районний суд м. Чернігова вже розглядає справу стосовно правоохоронця за обвинуваченням його у одержанні неправомірної вигоди та заподіяння працівнику правоохоронного органу тілесних ушкоджень (ч. 2 ст. 345, ч. 3 ст. 368 КК України). У травні 2021 року патрульний разом із спільником був затриманий під час одержання неправомірної вигоди за нескладення протоколу про порушення правил дорожнього руху мешканцем м. Чернігова.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

За матеріалами Чернігівської обласної прокуратури