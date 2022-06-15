За незаконне переправлення дітей за кордон на Буковині судитимуть двох іноземців
Ювенальні прокурори Чернівецької обласної прокуратури передали до суду обвинувальний акт стосовно двох іноземців, які намагались незаконно переправити немовлят через держкордон (ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 332 КК України).
За даними слідства, 14 березня двоє громадян Китайської Народної Республіки хотіли незаконно переправити через пішохідну смугу руху на пункті прикордонного пропуску «Порубне» у Чернівецькій області до Румунії двох дівчаток віком до трьох місяців. Документів, які б підтверджували чиї це діти, їх вік та місце народження, в іноземців не було, як і документів, що надавали б їм право переправити малят через держкордон.
Громадян КНР викрили прикордонники. Особи були затримані у порядку ст. 208 КПК України. Дітей вилучили та доправили до медичного закладу, де вони досі перебувають.
Досудове розслідування у кримінальному проваджені здійснювали слідчі СУ ГУНП у Чернівецькій області.
Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
Чернівецька обласна прокуратура