За незаконне переправлення осіб через держкордон та відчуження арештованого судна судитимуть керівника товариства з Бердянська

За процесуального керівництва Бердянської окружної прокуратури до суду скеровано обвинувальний акт стосовно керівника товариства з обмеженою відповідальністю м. Бердянська за фактом незаконного переправлення осіб через державний кордон України, видачу завідомо неправдивого офіційного документу та відчуження майна, на яке накладено арешт (ч. 2 ст. 332, ч. 1 ст. 366, ч. 1 ст. 388 КК України).

За даними слідства, керівник товариства, будучи також власником та капітаном судна, для реалізації нелегального переправлення через державний кордон України іноземців та відчуження середньо-чорноморського сейнера, на який у рамках кримінального провадження судом накладено арешт, видав підроблені документи, що дозволяли вийти у море для нібито проведення науково-дослідницьких робіт з дельфінами.

Надавши ці документи представнику Бердянського прикордонного загону та отримавши дозвіл на вихід судна за межі державного кордону України, обвинувачений доставив його разом з екіпажем та іноземцями до морського порту м. Поті Республіки Грузія, де передав сейнер покупцю.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювалося слідчими Бердянського районного відділу поліції Головного управління Нацполіції у Запорізькій області за оперативного супроводу працівників Управління СБУ в Запорізькій області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

За матеріалами Запорізької обласної прокуратури