За незаконне позбавлення волі та вимагання 40 тис. євро і 1,6 млн. грн. судитимуть працівника СБУ та співучасників

Прокурорами Спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Офісу Генерального прокурора скеровано до суду обвинувальний акт стосовно групи осіб, до складу якої входив оперативний співробітник центрального апарату СБУ, за фактом вчинення ними незаконного позбавлення волі потерпілого та вимагання у нього грошових коштів (ч. 2 ст. 146, ч. 2 ст. 189 КК України).

Досудовим розслідуванням встановлено, що троє осіб, діючи за попередньою змовою, з метою отримання грошових коштів у лютому 2020 року, представившись співробітниками СБУ, незаконно позбавили волі підприємця, силоміць утримуючи в автомобілі. Вони, вимагали у потерпілого перерахувати 40 тис євро та 1,6 млн грн на зазначений рахунок. При цьому погрожували йому та близьким родичам вбивством, застосуванням насильства, заподіянням тяжких тілесних ушкоджень, а також притягненням до кримінальної відповідальності за сфальсифікованим обвинуваченням у фінансуванні тероризму та незаконному зберіганні бойових припасів. Для створення у потерпілого враження реальності цих погроз, обвинувачені, перебуваючи у транспортному засобі, примусово вклали до рук потерпілого бойову гранату «Ф-1», яку погрожували використати як доказ у сфальсифікованому кримінальному провадженні стосовно нього.

Крім того, після розкриття злочину оперативний співробітник СБУ, будучи діючим військовослужбовцем, з метою переховування від органів досудового розслідування, у лютому – березні 2021 року симулював захворювання на COVID-19 та перебування на самоізоляції і не з’явився за місцем несення служби, чим ухилився в умовах особливого періоду від несення обов’язків військової служби упродовж 14 днів (ч. 3 ст. 409 КК України).

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювалося слідчими Головного слідчого управління ДБР за оперативного супроводу співробітників Головного управління внутрішньої безпеки СБУ.

Наразі оперативний співробітник СБУ усунутий від займаної посади. У період з березня по липень 2021 року до вказаного військовослужбовця був застосований запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, який у подальшому судом був змінений на заставу.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Офіс Генпрокурора