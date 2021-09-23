За незаконне видобування граніту судитимуть керівника державного підприємства

За процесуального керівництва Черкаської обласної прокуратури до суду скеровано обвинувальний акт стосовно керівника одного з державних підприємств за фактом незаконного видобування корисних копалин загальнодержавного значення (ч. 2 ст. 240 КК України).

За даними слідства, директор державної установи не вчинив необхідних дій з метою поновлення або отримання нового Акту про надання гірничого відводу у встановленому законом порядку, в результаті чого підприємство упродовж 2016-2018 років здійснило незаконне видобування з родовища корисних копалин загальнодержавного значення, а саме 7 698 кубічних метрів граніту.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювалось третім слідчим відділом (з дислокацією у м. Черкасах) територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, за процесуального керівництва Черкаської обласної прокуратури.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України, особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Черкаської обласної прокуратури