За незаконний продаж зброї судитимуть жителя Кіровоградщини

Слобідською окружною прокуратурою м. Харкова затверджено та направлено до суду обвинувальний акт стосовно 38-річного чоловіка за фактом незаконного придбання, зберігання, збуту вогнепальної зброї без передбаченого законом дозволу (ч. 1 ст. 263 КК України).

За даними слідства, мешканець м. Олександрія Кіровоградської області незаконно придбав і зберігав самозарядну гвинтівку та ручний кулемет, які в подальшому вирішив продати.

Покупцем бойової нарізної вогнепальної зброї виявився харків’янин. Саме йому обвинувачений в листопаді минулого року продав гвинтівку, а в лютому 2023 року — ручний кулемет.

Справу розглядатимуть у Комінтернівському районному суді м. Харкова.

Досудове розслідування проводив СВ ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області.

Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від трьох до семи років.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Харківська обласна прокуратура