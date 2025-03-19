За обіцянку грошей підпалила електропідстанцію: на Одещині викрили у злочині 14-річну школярку

Дівчина виконала завдання, яке отримала в одному з месенджерів. За скоєне їй загрожують примусові заходи виховного характеру.

Подія сталася минулого тижня ввечері в одному з сіл Березівського району. Дочекавшись, коли на вулиці стемніє, зловмисниця пішла до трансформаторної підстанції, облила її легкозаймистою рідиною і підпалила. Процес вона зафільмувала на телефон для підтвердження замовнику виконаної «роботи».

Селяни, які проживають неподалік, одразу помітили пожежу, загасили її та повідомили в поліцію. На щастя, ніхто з людей не постраждав.

Слідчі та оперативники відділення поліції № 2 Березівського районного відділу поліції за сприяння аналітиків управління кримінального аналізу ГУНП в області оперативно встановили, що до події причетна 14-річна місцева жителька.

Дівчина під час пошуку «легкого» заробітку в одному з каналів телефонного месенджера погодилася за грошову винагороду здійснити підпал об’єкта електроенергетики.

Поліцейські вилучили з місця та у неповнолітньої речові докази причетності до злочину, зокрема пляшку з-під легкозаймистої рідини, ганчірку, коробку від сірників, мобільний телефон із листуванням із так званим куратором та ін.

Слідчі розпочали провадження за ч. 2 ст. 194-1 (умисне пошкодження об’єктів електроенергетики) Кримінального кодексу України. Встановлюються всі обставини злочину. Слідство триває під процесуальним керівництвом Березівської окружної прокуратури.

Після закінчення досудового розслідування вирішуватиметься питання про направлення до суду клопотання щодо застосування примусових заходів виховного характеру відносно правопорушниці, оскільки вона не досягла віку, з якого настає кримінальна відповідальність за скоєний нею злочин.

Правоохоронці закликають молодь уникати сумнівних спілкувань у соціальних мережах. Ті особи, які втягують людей у злочинну діяльність, після виконання одного «завдання» починають погрожувати завербованим громадянам та шантажувати їх, втягуючи тим самим до вчинення інших злочинів.

Звертаємося також до батьків та осіб, які їх замінюють: контролюйте дозвілля дітей і пояснюйте їм наслідки протиправних вчинків.

Березівський районний відділ поліції Одещини