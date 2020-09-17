За одержання хабара екс-начальника відділу РДА на Дніпропетровщині засуджено до 7 років позбавлення волі

Вироком Дніпропетровського районного суду колишнього начальника відділу освіти, культури, молоді та спорту районної державної адміністрації визнано винним у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.368 КК України (одержання неправомірної вигоди службовою особою).

Встановлено, що у січні 2019 року вказаний посадовець вимагав від підприємця неправомірну вигоду у розмірі 18 000 гривень за укладання договору щодо надання послуг з організації харчування для однієї з сільських шкіл області.

Під час одержання вказаних коштів зловмисника було викрито правоохоронними органами.

Обвинувачення підтримувалось Дніпропетровською місцевою прокуратурою №3.

Суд призначив йому покарання у вигляді 7 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади чи займатись діяльністю, пов’язаною з виконанням функцій держави, строком на 2 роки з конфіскацією всього належного майна.

Пресслужба Дніпропетровської обласної прокуратури