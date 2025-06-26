За отримання мільйонних «відкатів» судитимуть топпосадовців Київзеленбуду

Нагадаємо, масштабну корупційну схему в комунальному об’єднанні «Київзеленбуд» Департаменту захисту довкілля та адаптації до зміни клімату виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) на чолі з його керівниками викрили оперативники управління стратегічних розслідувань в місті Києві Нацполіції спільно ДБР та Київською міською прокуратурою в березні цього року. Тоді затримали генерального директора, його першого заступника та заступника начальника управління капітальних вкладень, а під час обшуків у фігурантів вилучили понад 4 млн грн, з яких 3,2 млн грн – сума «відкату».

Організували оборудку генеральний директор та його перший заступник. Вони обирали спільників, лобіювали інтереси певних комерційних структур під час процедури публічних закупівель, отримували та розподіляли корупційні кошти.

З-поміж своїх підлеглих посадовці підібрали спільників, які готові були порушувати закон та добре комунікували з представниками бізнесу. Ці працівники виконували функцію так званих менеджерів: зустрічались з підприємцями, вели з ними перемовини, отримували та акумулювали «відкати», за вказівкою організаторів розподіляли їх між членами злочинної організації. Ще один учасник — заступник начальника управління капітальних вкладень – відповідав за підписання офіційних документів.

За підписання актів без перевірки якості та обсягів виконаних робіт, а також не створення штучних перешкод для їх подальшої участі у тендерах підрядні організації сплачували 15 % «відкату» від загальної суми перерахованих коштів. Тих, хто відмовлявся «грати за правилами», просто не допускали до публічних закупівель.

Упродовж лютого цього року правоохоронці задокументували 15 фактів злочинної діяльності фігурантів: п’ять — одержання від підрядників хабарів на понад 3 млн грн, десять – вимогу щодо виплати визначених відсотків. Загальна сума, яку члени злочинної організації планували отримати за договорами 2024 року, сягала 25 млн грн.

Наразі обвинувальний акт стосовно топпосадовців КО «Київзеленбуд» скеровано до суду. Їм інкримінують:

ч. 2 та 3 ст. 255 (Створення, керівництво злочинною спільнотою або злочинною організацією, а також участь у ній),

ч. 3 та 4 ст. 368, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 368 (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України.

Під час досудового розслідування були накладені арешти на активи фігурантів на загальну суму майже 11 млн грн. Крім того, з метою забезпечення спеціальної конфіскації до АРМИ передано майже 3,2 млн грн, одержаних як «відкат».

Максимальне покарання, що може загрожувати обвинуваченим — до 13 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції України