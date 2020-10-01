За п’яні застілля криміналітету в ужгородському СІЗО начальник установи відбувся попередженням (Документ)

У зв’язку з неналежним виконаннням службових обов’язків, начальника державної установи «Закарпатська установа виконання покарань (№9)», полковника внутрішньої служби Василя Анталовського попереджено про неповну службову відповідність.

Окрім цього, до 9 підлеглих працівників застосовані догани, до 3 (зокрема, до заступника начальника УВП) – суворі догани, та усне зауваження – до 1 особи.

Про це повідомили джерела Закарпаття онлайн в правоохоронних органах.

Інформацію підкріплено відповідним наказом, підписаним міністром Денисом Малюською, що його отримала редакція порталу Закарпаття онлайн.

Причиною накладення дисциплінарого стягнення стала публікація світлини, на якій в ужгородському СІЗО затримані за стрілянину і рекет відпочивають за накритим столом із віскі, чеським пивом та селфі.

У центрі фото — Євген Дребітко на прізвисько «Женя Білий».

Як повідомляло Закарпаття онлайн, Євген Дребітко — один із ще раніше затриманих на посту в Нижніх Воротах по справі «мукачівської стрілянини», в якій був поранений помічник екснардепа Михайла Ланя «Блюка» — Артур Пашкуляк.

10 лютого, після затримання на посту в Нижніх Воротах відбувся суд над двома підозрюваними — Євгеном Дребітко та Ігорем Смолярем. Судді визначали затриманим заставу 315 000 гривень. На наступний день підозрювані вже вийшли з-під варти.

А вже у березні Є. Дребітка з подільниками затримали в Ужгороді за вимагання грошей за надумані борги.