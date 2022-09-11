За підозрою у скоєнні вбивства затримали 56-річного жителя Новомосковська

Під час конфлікту підозрюваний наніс 46-річному знайомому смертельне ножове поранення.

10 вересня до Новомосковського районного відділу поліції надійшло повідомлення про вбивство місцевого мешканця. Працівники поліції з’ясували, між чоловіками виник словесний конфлікт. В ході сварки підозрюваний узяв до рук кухонного ножа, підійшов до свого знайомого та наніс один удар в бокову поверхню тіла. Від отриманої травми чоловік помер.

Підозрюваного у скоєнні злочину затримали в порядку ст.208 КПК України. На місці події працівники поліції вилучили знаряддя злочину- кухонний ніж.

Відомості за даним фактом внесли до єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. На теперішній час вирішується питання про повідомлення затриманому про підозру та обрання запобіжного заходу. Досудове розслідування триває.

Відділ комунікації поліції Дніпропетровської області

за матеріалами Новомосковського районного відділу поліції