За підозрою у вбивстві чоловіка поліцейські затримали 50-річну жительку Дніпра

Під час конфлікту жінка нанесла ножове поранення у груди своєму співмешканцю, від отриманих травм 58-річний чоловік помер.

Злочин стався 25 травня близько 13.00 в одному з будинків в Амур-Нижньодніпровському районі міста. Між 50-річною жінкою та її співмешканцем виникла сварка, під час якої підозрювана кухонним ножем нанесла чоловіку смертельний удар у груди.

На місці злочину працювала слідчо-оперативна група відділення поліції № 1 Дніпровського районного управління поліції. Під час огляду правоохоронці вилучили знаряддя злочину-кухонний ніж.

Поліцейські затримали жінку у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

За вказаним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Затриманій вже повідомлено про підозру. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті – до 15 років позбавлення волі. Триває слідство.

Відділ комунікації поліції Дніпропетровської області

за матеріалами Дніпровського районного управління поліції