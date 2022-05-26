За підозрою у вбивстві чоловіка поліцейські затримали 50-річну жительку Дніпра
Під час конфлікту жінка нанесла ножове поранення у груди своєму співмешканцю, від отриманих травм 58-річний чоловік помер.
Злочин стався 25 травня близько 13.00 в одному з будинків в Амур-Нижньодніпровському районі міста. Між 50-річною жінкою та її співмешканцем виникла сварка, під час якої підозрювана кухонним ножем нанесла чоловіку смертельний удар у груди.
На місці злочину працювала слідчо-оперативна група відділення поліції № 1 Дніпровського районного управління поліції. Під час огляду правоохоронці вилучили знаряддя злочину-кухонний ніж.
Поліцейські затримали жінку у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.
За вказаним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Затриманій вже повідомлено про підозру. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті – до 15 років позбавлення волі. Триває слідство.
Відділ комунікації поліції Дніпропетровської області
за матеріалами Дніпровського районного управління поліції