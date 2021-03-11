За підозрою у вбивстві мешканця Вінничини затримано двох його односельців

10 березня оперативники затримали двох зловмисників, підозрюваних у вбивстві 48-річного жителя села Заболотне Тульчинського району. Одного з підозрюваних оперативники затримали у селі, а другого – у столиці. Попередньо, між нетверезими чоловіками виникла сварка та бійка через гроші, під час якої один зі зловмисників задушив потерпілого.

9 березня на спецлінію 102 надійшло повідомлення від місцевого жителя про те, що біля вхідних дверей сусіднього будинку він виявив мертвим господаря.

Під час огляду тіла потерпілого поліцейські виявили численні ушкодження, синці та забої, що свідчили про його насильницьку смерть. Крім цього, судово-медичним експертом встановлено, що чоловіка задушили.

Як розповів заступник начальника слідчого управління обласного главку поліції Руслан Литвинюк, опитавши односельців, поліцейські встановили свідків, які напередодні бачили потерпілого в колі е двох чоловіків. Вжитими оперативними та розшуковими заходами одного з них оперативники затримали у цьому ж селі, а другого – у Києві. У вчиненому один з затриманих зізнався та розповів обставини вчинення вбивства.

Попередньо встановлено, що чоловіки разом розпивали спиртні напої у будинку одного з підозрюваних. Раптово між ними виник конфлікт через гроші та бійка. Заспокоївшись, чоловіки розійшлись по домівках, але за кілька годин зловмисник вирішив піти до потерпілого за грошима. Там між чоловіками знову спалахнула сварка, під час якої підозрюваний задушив свого односельця.

Слідством розпочато кримінальне провадження за ч.1 ст.115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство). За вчинення такого злочину передбачено до 15 років позбавлення волі. Оцінка діям другого підозрюваного буде надана під час досудового розслідування.

Наразі обидва затримані знаходяться в ізоляторі тимчасового тримання.

Відділ комунікації поліції Вінницької області