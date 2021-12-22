За підозрою у вимаганні коштів затримано двох жителів Конотопа

За процесуального керівництва Конотопської окружної прокуратури за підозрою у вимаганні та отриманні коштів затримано двох жителів м. Конотоп (ч. 2 ст. 189 КК України).

За даними слідства, затримані, погрожуючи фізичною розправою, систематично вимагали кошти в місцевих мешканців. Зокрема, задокументовано, як вони погрожували насильством 35-річному чоловікові та вимагали з нього данину. Безпосередньо після того, як потерпілий 20 грудня 2021 року передав вимагачам 4 тис. грн, їх затримали в порядку ст. 208 КПК України.

На даний час досудове розслідування триває, встановлюється точна кількість потерпілих, а також перевіряється причетність затриманих до інших злочинів.

Протиправну діяльність осіб припинено за матеріалами та оперативним супроводом Управління стратегічних розслідувань у Сумській області Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції із залученням спецпідрозділу КОРД співробітниками Конотопського районного відділу поліції під процесуальним керівництвом прокуратури.

Сумська обласна прокуратура